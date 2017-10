Orkaan Ophelia op weg naar Ierland. (Beeld: NASA)





Ierland zet zich schrap voor Ophelia. De meteorologische dienst van Ierland heeft code rood afgegeven voor het westen van het land. Voor de rest van Ierland geldt code oranje. Een categorie 3 orkaan houdt in dat er windstoten kunnen voorkomen van meer dan 150 kilometer per uur die gepaard gaan met veel regen. Doordat in korte tijd veel regen valt, zijn overstromingen niet uitgesloten. Ook andere delen van het Verenigd Koninkrijk zullen te maken krijgen met harde windstoten en regen.Het komt niet vaak voor dat orkanen die ontstaan door het warme zeewater Europa bereiken. Het water is veel koeler, waardoor orkanen afzwakken tot depressies. Een een afgezwakte Ophelia kan voor veel schade zorgen, waarschuwt de Ierse meteorologische dienst.