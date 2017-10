Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday in gesprek met journalisten. (Foto: Raoul Lith)





Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday antwoordt op vragen van journalisten dat het OM met opzet weinig informatie heeft verstrekt om niet voorbarig te zijn en afbreuk te doen aan het onderzoek. Ook nu is de pg zuinig met informatie over de mannen die vast zitten op verdenking van strafbare terroristische handelingen.Baidjnath Panday merkt op dat het OM naast een gvo ook gevorderd heeft verlenging van de detentie. Beide vorderingen zijn geaccordeerd door de rechter-commissaris. Het gvo is intussen begonnen. De rechter-commissaris hoort getuigen die opgebracht zijn door het OM. Ook de verdediging kan getuigen opgeven die ontlastende informatie kunnen geven over de verdachten.De pg wil in deze fase geen mededelingen doen over het dossier. Hij geeft aan dat de inspanningen van de politie en het OM tot nu toe succesvol zijn geweest bij de dossiervorming. Deze zijn correct bevonden door de rechter-commissaris.