De Vereniging voor Minder Draagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) bestaat vandaag, 14 oktober, een jaar. In verband hiermee organiseert zij een buitengewone Algemene Ledenvergadering, zegt voorzitter Paul van Dun. Van Dun gaat in op de doelstelling en het gestadige succes van de vereniging.De vereniging is opgericht met als uitgangspunt dat elke afgestudeerde van de universiteit en alle andere HBO-instellingen in Suriname in aanmerking moet komen voor een perceelland voor bebouwing en bewoning op grond van artikel 2 van het Decreet Beginselen Grondbeleid.Vanaf de oprichting heeft het bestuur van de vereniging concrete stappen ondernomen voor de verwezenlijking van haar doelstelling, geeft Van Dun aan. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse actoren. Deze gesprekken hebben erin geresulteerd dat de vereniging recentelijk 35 eigendomspercelen beschikbaar heeft gehad van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).“Er zijn harde toezeggingen gedaan dat de vereniging kan uitkijken naar meer percelen. De vereniging gaat onverkort door met het voeren van gesprekken, want het streven is dat elk lid/student in aanmerking moet komen voor een perceelland”, benadrukt Van Dun.