Familieleden wachten buiten de Cadereyta-gevangenis op nieuws na de oproer. (Foto: Reuters)





De VN heeft andere recente gevangenisopstanden genoemd als reden voor een 'compleet en volledig' verslag. Overheidsinstanties hebben gezegd dat ze openstaan om samen te werken met mensenrechtenorganisaties. Eerder hebben ze gezegd dat er dodelijke kracht nodig was om de volledige controle over de gevangenis dichtbij Monterrey te herwinnen. Tijdens de opstand vochten ongeveer 250 gedetineerden met de veiligheidstroepen.In een verklaring spoort de VN de autoriteiten aan “om klaarheid te brengen in de tragedie die zich heeft voorgedaan en de slachtoffers en hun families rechtvaardigheid te geven,” meldt de krant El Universal. "Wil je iemand verantwoordelijk stellen, ik ben verantwoordelijk," zei Aldo Fasci, de woordvoerder voor staatsveiligheid. Hij zei dat bemiddelingspogingen met gevangenen die drie bewakers in gijzeling hadden genomen, waren mislukt.Hij benadrukte echter dat er geen directe bevelen werden gegeven om te schieten. Ambtenaren volgden het protocol, zei hij. Fasci heeft ook gezegd dat een politieagent ernstig gewond is geraakt aan zijn longen toen een gevangene hem aanviel met een “staaf”.De VN-verklaring verwijst naar een opstand in de Topo Chico-gevangenis in 2016, waarbij 49 mensen omkwamen en naar een andere gewelddadige uitbraak in de gevangenis Apodaca in 2012, waar er 44 mensen werden gedood. Beide gevangenissen zijn in de deelstaat Nuevo Leon.Er is vaker kritiek op de Mexicaanse gevangenissen die overbevolkt zijn. De autoriteiten zijn niet in staat om het geweld tussen rivaliserende bendes in de gevangenissen aan te pakken.