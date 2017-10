De hoofdrolspelers na de onthulling van het naambord. Van l-r: ambassadeur Zhang Jinxiong, Daliantopper Zhu Mingyi, Frank Lo Kim Lin, Gillmore Hoefdraad, Carlos dos Ramos en Joan Dogojo. (Foto: Leroy Troon)





Bestuurslid Carlos dos Ramos van het Surinaams Olympisch Comité (SOC) en de voorzitter van de Surinaamse Schaakbond, Frank Lo Kim Lin, zijn heel blij met dit project. Ze stonden stil bij de goede resultaten die recentelijk zijn geboekt regionaal en internationaal. Dos Ramos is ervan overtuigd dat er met dit centrum betere resultaten zullen worden neergezet voor alle denksporten. China Dalian International Group (CDIG) in Suriname gaf via haar vertegenwoordiger Zhu Mingyi te kennen dat dit een manier is om terug te geven aan de samenleving. Hij beloofde plechtig het project met de hoogste standaarden te leveren."CDIG heeft sinds haar vestiging in Suriname in 1999 een enorme bijdrage geleverd aan de lokale infrastructuur", blikte Zhang Jinxjong even terug tijdens zijn toespraak."Meer dan 1100 km aan weg en 550 huizen zijn voor Suriname gebouwd. Tegelijkertijd helpt het bedrijf de bedrijvigheid door het scheppen van werkgelegenheid, verhogen van het technisch niveau en het bevorderen van sociaal economische ontwikkelingen". De ambassadeur gaf aan dat de Chinese regering al haar bedrijven bemoedigd om terug te geven aan de samenlevingen waar zij zijn gevestigd om welzijn en welvaart te bevorderen.Minister Hoefdraad, die ook meervoudig schaakkampioen is, gaf aan altijd een plek in zijn hoofd en hart te hebben voor de denksporten en altijd de kansen zal pakken om deze te bevorderen. "De start van dit project begon tientallen jaren terug, in 2010 en 2011 zijn er tekeningen gepresenteerd, maar er was geen grond en geen gebouw. Na jaren zoeken naar oplossingen, was Dalian bereid het gebouw op te zetten", legde Hoefdraad uit. Zijn collega Dogojo gaf aan dat dit komt dankzij de vruchtbare samenwerking tussen Suriname en Volks Republiek China. "De regering heeft ingezien hoe belangrijk het is om goed gefaciliteerde sportontwikkelingscentra te bouwen. Daarom zijn wij heel blij en ingenomen met dit cadeau van China. Wij zijn afgelopen maand begonnen om beleid te ontwikkelen om meer van deze sportfaciliteiten te bouwen in het land. We hebben opgemerkt dat denksporten populairder worden in Suriname, gezien ook de successen van onze delegaties op internationaal niveau", legde de bewindsvrouw uit.Na alle toespraken vond er de onthulling van het naambord feestelijk plaats met een traditioneel 'bierzegen'. De genodigden konden nog even babbelen en denken tussen wat hapjes en drankjes in.Leroy Troon