Nafta heeft geleid tot een enorme handel tussen Mexico, de VS en Canada. (Foto: AFP)





De besprekingen om de overeenkomst van 1994 te actualiseren zijn steeds bitser geworden, met Mexico en Amerikaanse bedrijfsgroepen die zeggen dat Amerikaanse voorstellen de handel zouden kwetsen. President Donald Trump heeft deze week de bedreigingen om de deal te schrappen herhaald.Wijzend op het handelstekort met Mexico zei hij dat deze oneerlijk is tegenover de VS. Zijn regering heeft gezegd dat zij ernaar streeft om het handelstekort te verminderen en heeft opgeroepen tot een grote herziening van de overeenkomst.Het hoofd van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, Thomas Donahue, heeft gewaarschuwd dat het schrappen van de deal de jaarlijkse handel van US$ 1 biljoen in gevaar zou brengen. Videgaray zei dat Mexico zich voorbereidt op "verschillende scenario's" die uit de gesprekken zouden kunnen voortkomen. Mexico zal de overeenkomst niet voortzetten als deze niet goed is voor het land, voegde de Mexicaanse bewindsman eraan toe.Hij waarschuwde dat de beëindiging van het regionale handelsakkoord de betrekkingen tussen de VS en Mexico zou schaden. Ook hun samenwerking op andere gebieden zou eronder kunnen lijden, waaronder de bestrijding van de drugshandel en de stopzetting van illegale immigratie over de zuidelijke grens van de VS.De Canadese premier, Justin Trudeau, heeft vandaag een ontmoeting met Trump. De verwachting is dat hun gesprek zich richt op de Nafta. De VS heeft onlangs invoerrechten opgelegd op Canadese Bombardier-vliegtuigen en de houtuitvoer. Na het gesprek met Trump vliegt Trudeau naar Mexico voor besprekingen met president Enrique Peña Nieto.