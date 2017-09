Ook de milieu-overeenkomsten tussen Alcoa en Suriname werden aan de orde gesteld door Adhin. Het gaat om de opruiming van milieuschadelijk afval en de rehabilitatie vanuit gemijnde gebieden. "Ik kan u verder mededelen dat voor wat betreft de Paranamfaciliteit inclusief haven, eerst de environmental cleanup comform de overeenkomsten ter zake, zal worden gepleegd door de Suralco," stelde Adhin.Over het overleg met Alcoa/Suralco, ter afwikkeling van haar activiteiten in Oost Suriname zijn de onderhandelingsteams in afronden fase van overleg en over de formulering van een hoofdovereenkomst ter definitieve beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst ultimo december 2019.Over de ontwikkeling van de bauxietvoorraden in het Bakhuysgebied in West Suriname, zal eveneens een conceptovereenkomst worden aangeboden aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.