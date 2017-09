Het NII is per Presidentieel Besluit ingesteld. Een belangrijke overweging om tot dit besluit te komen is het besef dat de regering de communicatie tussen haar en de bevolking zo grondig mogelijk moet organiseren, waarbij de overheidsvoorlichting en communicatie een belangrijke rol zullen vervullen. Ter uitvoering van de taken van het NII zal moderne zendapparatuur aangeschaft en geïnstalleerd moeten worden voor het ontwikkelen van nieuwe radio- en televisieprogramma’s. Hiernaast zullen diverse trainingen voor personeel over functionerings- en beoordelingsgesprekken worden verzorgd. Aan de orde komen verder het ontwikkelen van project doelgerichte programma’s, het optimaal gebruik maken van social media en websites en het vergroten van het bereik met de bewoners in het binnenland. Het geraamde bedrag is SRD 700.000.De regering stelt dat de SRS en de STVS de overheidskanalen zijn waarlangs o.a. de communicatie met de bevolking plaatsvindt. Met het uitgangspunt dat niemanduitgesloten wordt van de verschillende vormen van communicatie, is het wenselijk dat de genoemde staatsmedia het geheel grondgebied van Suriname bestrijken. Momenteel is het gedeeltelijk gelukt om digitale televisie bereikbaar te maken en er zullen meer werkzaamheden verzet worden om de communicatie met de bevolking te bevorderen. Het totaal geraamde bedrag is SRD 1.000.000. Gelet op de voornemens zullen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen gepleegd worden in moderne apparatuur, moderne technologieën, infrastructuur (masten etc.) alsook in opleiding en training van personeel. Deze branche wordt gekenmerkt door snelle technologische veranderingen z.a. digitale televisie, satelliet TV etc, stelt de regering in de conceptbegroting.