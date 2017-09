Scholieren van Brokopondo krijgen ondersteuning van Rosebel Gold Mines om verder te kunnen studeren. (Foto: Raoul Lith)





General Manager van Rosebel Gold Mines, Suresh Kalathil, benadrukt het belang van de capaciteitsvergroting. Kinderen moeten de juiste richting gegeven worden. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat ouders snappen dat kinderen de toekomst zijn en er in hen geïnvesteerd moet worden. Jongeren moeten begrijpen dat ze moeten bijdragen aan de samenleving. Kalathil zegt dat het niet alleen gaat om een goede educatie, maar een die ook bijdraagt aan je eigen economisch welzijn.“Wij als overheid zijn er om ondersteuning te geven aan elk proces dat kan bijdragen aan jullie verdere ontwikkeling. Maar uiteindelijk gaat het om jullie zelf,” zegt Wilco Finisie, directeur van Regionale Ontwikkeling aan de bursalen. Finisie merkt op dat de jongeren een gouden kans krijgen om iets te maken van hun toekomst. Hij drukt hen op het hart dat wanneer ze in de toekomst op een maatschappelijke positie terecht komen ze ook terug moeten geven aan de plek waar ze vandaan komen. Volgens Finisie is een van de strategische doelen van het ministerie gemeenschapsontwikkeling. Het vrijwillig ondersteunen van het educatieprogramma door Rosebel draagt ook hieraan bij.Inmiddels heeft het project, dat in 2009 startte, twee afgestudeerden afgeleverd. In totaal hebben 32 jongeren een beurs gekregen, van wie elf hebben afgehaakt. Het bedrijf kijkt naar mogelijkheden voor vervolg master opleidingen, vertelt Henny Forster, project coördinator van het 'scholarship programma'. De bursalen krijgen de mogelijkheid na de muloschool, drie jaar middelbare school en daarna drie jaar bachelor te doen. Er wordt steeds een contract van een jaar aangegaan met een student. Alle studie- en verblijfkosten worden betaald. Forster merkt op dat studenten niet mogen doubleren en zwanger raken. Ook de jongens mogen niet zwanger maken”.Mirelsa Doebe en Migrecia Kajeni hebben als eerst het programma afgemaakt. De studenten geven aan dat naast het betalen voor de studie het bedrijf de mogelijkheid heeft gecreëerd om andere trainingen te volgen, zoals project schrijven. Discipline is een van de belangrijke zaken die tijdens dit traject is aangeleerd.Raoul Lith