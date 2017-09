Een partij vuurwerk en een witte personenauto is door de politie van Santodorp in beslag genomen. De wetsdienaren kregen een melding over verdachte figuren die gesignaleerd waren bij een pand in aanbouw.Met assistentie van surveillance Regio Midden werd er een onderzoek ter plaatse ingesteld. De wetsdienaren troffen geen verdachten maar een witte auto zonder inzittenden. In dit voertuig is er een partij vuurwerk aangetroffen. Bij nader onderzoek in de onmiddellijke omgeving vonden de politieambtenaren nog twee partijen vuurwerk. Zowel het vuurwerk als het voertuig zijn in beslag genomen.Ter voorkoming van ongelukken is met medewerking van het Korps Brandweer Suriname het vuurwerk op een veilige plek opgeborgen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden, meldt de politie Public Relations.