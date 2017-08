Minister Joan Dogojo wordt geflankeerd door de directeuren, Rachel Koningsbloem-Pinas en Luciano Mentowikromo. (Foto: Raoul Lith)





Er zijn landelijk ongeveer zeventig vakantiecentra waar kinderen tussen vijf en zeventien jaar drie keer per week naartoe kunnen komen. Daar houden ze zich bezig met activiteiten die variëren van sport en spel, buurtverkenning, milieuactiviteiten tot talentenjacht en voorlichting.Voor de groep tussen twaalf en twintig jaar zijn er educatieve dagtochten naar verschillende bedrijven, naar onder andere productie en dienstverlenende organisaties, maar ook naar De Nationale Assemblee. Er zijn in de verschillende districten registratiepunten van het ministerie.Voor scholieren is er ook het vakantiejob project, waaraan ongeveer vijf duizend jongeren gedurende een periode van tien dagen te werk worden gesteld bij overheidsinstanties, bedrijven, internaten, bejaardentehuizen en weeshuizen. De jongeren zullen zich moeten houden aan vooraf voorgehouden gedragsregels binnen de werksetting. De registratie hiervan is reeds geweest. Dit jaar heeft een record aantal jongeren zich opgegeven.Er zijn eveneens vakantiekampen voor kinderen in sociale en opvanginstellingen op Bosbivak. Ook de jongerenorganisaties in de buurten kunnen kinderen opgeven. In Nickerie, Wanica, Commewijne en Marowijne worden zwemlessen gegeven.Van 25 tot 27 augustus worden de Inter Guiana Goodwill Schoolgames gehouden tussen Guyana en Suriname. De takken van sport zijn: basketbal, volleybal, taekwondo, atletiek, voetbal, zwemmen en wielrennen. De toegang is gratis.Aan het eind van de vakantie wordt een vakantiemanifestatie georganiseerd waar de jongeren die hebben deelgenomen aan de verschillende vakantiecentra op creatieve manier hun talenten tot uiting kunnen brengen.Deze projecten worden vanuit de overheidsbegroting gefinancierd. In totaal is er ongeveer SRD 9,1 miljoen gebudgetteerd voor het uitvoeren van dit programma. (Zinvolle vrije tijdsbesteding project SRD 2,5 miljoen. Schoolpakketten project SRD 6 miljoen. Inter-Guiana Goodwill Schoolgames SRD 600.000).Raoul Lith