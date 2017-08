Eieren die verpakt zijn op een pluimveeboerderij in Wortel, nabij Antwerpen in België, voor de verkoop. (Foto: Reuters)





Het EU-hoofd voor voedselveiligheid heeft landen opgeroepen te stoppen om elkaar te “beschuldigen en te beschamen.” Er is een rel uitgebroken over hoe lang Belgische en Nederlandse autoriteiten wisten over de besmetting.Eieren, die voornamelijk uit Nederland komen, bevatten Fipronil, een stof die luizen en parasieten doodt op dieren. De EU heeft het middel verboden voor gebruik in de voedingsindustrie. Er wordt gedacht dat het is gebruikt om luizen in sommige kippenboerderijen te bestrijden, waardoor de eieren van legkippen zijn besmet.Het insecticide kan de nieren, het lever en de schildklieren beschadigen bij mensen als het in grote hoeveelheden wordt geconsumeerd. Agentschappen die de voedingsnormen controleren, zijn echter bezig met de risico's voor iedereen die de besmette eieren al heeft gegeten.In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk zijn boerderijen gesloten nadat de autoriteiten hadden bevestigd dat Fipronil was gebruikt, zei Daniel Rosario, woordvoerder van de Europese Commissie, vrijdag. De EU-landen die de eieren hebben ontvangen zijn Verenigd Koninkrijk, Zweden, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Denemarken. Zwitserland, dat niet in de EU zit, wordt ook beïnvloed.Vrijdag werd duidelijk dat er ook besmette eieren naar Hong Kong waren gestuurd. Het eier-schandaal heeft zich dus uitgebreid tot buiten Europa. De Britse voedselwaakhond zei ook dat ongeveer 700.000 eieren naar het Verenigd Koninkrijk waren gestuurd van potentieel besmette Nederlandse boerderijen. Eerder was geschat dat het ging om 21.000 eieren. Het Food Standards Agency (FSA) zei dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er een risico voor de volksgezondheid was.Toonaangevende supermarkten waaronder Sainsbury’s, Morrisons, Waitrose en Asda hebben verwerkte voedingsmiddelen die eieren bevatten, waaronder broodjes en salades, teruggeroepen. Supermarkten in België, Nederland en Duitsland hebben ook miljoenen eieren uit de verkoop gehaald.De Franse minister van Landbouw, Stéphane Travert, heeft verklaard dat sinds april ongeveer 250.000 besmette eieren in het land zijn verkocht, Hij heeft eraan toegevoegd dat alle producten die eieren bevatten van verontreinigde boerderijen uit de schappen zouden worden verwijderd.Het voedselveiligheidscentrum in Hong Kong zegt dat het vorige week twee monsters van geïmporteerde Nederlandse eieren met buitensporige niveaus van Fipronil, heeft geïdentificeerd. De winkels zijn gevraagd om de producten uit de verkoop te halen. Het centrum heeft sindsdien andere Europese geïmporteerde eieren getest, maar heeft geen "onbevredigende monsters" gevonden, citeert de krant South-China Morning Post een woordvoerder."Elkaar beschuldigen en schandaliseren zal ons nergens brengen en ik wil dit stoppen," zei de Europese Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis, vrijdag. "Maar eerst de belangrijke dingen. Onze gemeenschappelijke taak en onze prioriteit nu is om de situatie te beheersen, informatie te verzamelen, ons te concentreren op de analyse en lessen die geleerd moeten worden om ons systeem te verbeteren en criminele activiteiten te voorkomen."Een commissiewoordvoerder voegde eraan toe dat het evenement dat voor 26 september gepland is, geen crisisvergadering zal zijn. Het is onduidelijk of de vergadering alle 28 EU-lidstaten, of alleen de betrokken landen, zal betrekken.De Nederlandse politie heeft intussen op donderdag twee mensen in een gezamenlijke razzia met de Belgische autoriteiten gearresteerd. Er is een strafonderzoek ingezet, gericht op twee bedrijven. Poultry Vision, een plagenbestrijdingsbedrijf uit België, heeft naar verluidt de behandeling verkocht aan het Nederlandse pluimvee opschoningsbedrijf Chickfriend.Meer dan 100 pluimveebedrijven zijn tijdens het onderzoek gesloten en zijn 26 verdachten geïdentificeerd. Er is bewijsmateriaal van hun bedrijven verzameld.Nederland is Europa's grootste eierproducent - en één van de grootste exporteurs van eieren en ei producten in de wereld. Het probleem kwam in augustus voor het eerst aan het licht, toen de supermarktketen Aldi al zijn eieren uit de handel Duitsland haalde. Sindsdien is gebleken dat Belgische ambtenaren vanaf juni wisten van de besmetting, maar de informatie niet openbaar hebben gemaakt. De Belgische minister van Landbouw, Denis Ducarme, heeft de Nederlandse autoriteiten ervan beschuldigd dat ze vanaf november 2016 wisten van het probleem. De Voedselwaakhond in Nederland heeft de aantijgingen ontkend.