Een leerkracht in het LBO-onderwijs moet technische skills en know how bezitten, maar ook de competenties beheersen om deze technische kennis op een goede didactische manier over te dragen. Een LBO-leerkracht moet eveneens een sterke pedagogische bagage hebben om goed te kunnen omgaan met de specifieke noden van LBO-leerlingen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.LOBO werkt daarbij aan het versterken van de opleiding van studenten op vlak van een positief klasklimaat, activerende didactiek en vakdidactiek. Het project wordt volledig gefinancierd door de Belgische overheid. De ontwikkelgroepen hebben de eerste resultaten en bevindingen met elkaar en aan alle betrokken LOBO-docenten gedeeld. Op basis van deze resultaten en de lessen die hieruit getrokken worden, wordt de verdere vernieuwing van het curriculum de komende maanden en jaren vormgegeven. Het is daarbij uiteindelijk de bedoeling dat alle richtingen in LOBO bij deze vernieuwing betrokken zullen zijn. LOBO is een driejarige avondopleiding op HBO-niveau.