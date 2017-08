OSIP-voorzitter Theo Jubitana. (Foto: Ranu Abhelakh)





De OSIP liep vorig jaar op 9 augustus een stille mars door de straten van Paramaribo. “We hebben de mensen vorig jaar niet zomaar op straat gebracht. Naar mijn gevoel heeft de regering dat toen goed begrepen en er werk van gemaakt.” De OSIP-voorzitter wil op dezelfde communicatieve manier doorgaan om het grondenrechtenprobleem op te lossen. “Maar we zijn en blijven alert”, benadrukt hij. “Als de regering denkt om ons met deze verklaring aan het lijntje te houden, door het in een bureaulade te schuiven, dan zullen we niet aarzelen om weer mensen te mobiliseren om zaken af te dwingen.”De OSIP heeft haar stem vaker laten horen in de kwestie van de grondbeschikking toegewezen aan Luchthavenbeheer. Van het toegewezen stuk terrein valt ongeveer 200 meter binnen het dorp Wit Santi. Terwijl voor Hollandse Kamp de hele woonkern met meer dan 250 personen eronder valt. “Deze kwestie is nu in de koelkast. Niemand praat erover en de Luchthaven voert ook geen uitbreidingsactiviteiten uit”, zegt Jubitana die ook dorpshoofd is van Hollandse Kamp. De OSIP blijft bij de eis dat de regering eerst de beschikking intrekt en dan in overleg met haar treedt. “We zijn bereid vanuit een nulpunt situatie te praten.”In de gezamenlijke verklaring is een stappenplan opgenomen. Zo bekijken partijen de mogelijkheid om gronduitgiftes aan derden in de woongebieden van de Inheemsen in te trekken. “Indien dit niet kan, dan wordt er gecompenseerd met een ander stukje grond.” Er is niet over financiële compensatie gesproken.De OSIP viert dit jaar de Internationale Dag der Inheemsen Volken in het district Para zelf. “Hollandse Kamp bijt de spits af en is gastheer van de Ingi Dey te Para.” De dag wordt feestelijk ingeluid in de vooravond van 8 augustus. Vanuit het vlaggenplein, bij de afslag naar de luchthaven verzamelen culturele groepen en dorpelingen zich en lopen in een kleurrijke optocht naar Hollandse Kamp. In de recreatiezaal volgt een culturele manifestatie en dansfeest.Het komende weekend houdt de OSIP een miniconferentie met alle dorpsbesturen uit het district. Op agenda staat de evaluatie van het functioneren van het OSIP-bestuur in de afgelopen vijf jaren. En de voorbereiding van de grote conferentie van de Vids later in de maand. “Er zal mogelijk een bestuurswisseling plaatsvinden en wij willen onze dorpshoofden hierop goed voorbereiden.” Naar verwachting wordt ook besloten dat de Inheemse Dag jaarlijks in Para wordt gevierd, steeds in een ander dorp.De OSIP werd vorig jaar tijdens de loop ondersteund door de Vids en de Kaliña en Lokono Inheemse dorpen Marowijnegebied. Een dag erna volgde de petitieaanbieding aan de Assembleevoorzitter.