Het Assembleelid Mathoera dat regelmatig in en buiten De Nationale Assemblee allerlei zaken aan de orde stelt betreffende wanbeleid en zelfs zogenaamde corruptieve praktijken van deze regering, is zeer goed bezig.De radio moet niet aan staan op een bepaalde frequentie of wij worden dood gebombardeerd met zaken die door het meest eerlijke en oprechte Assembleelid worden aangekaart, zou je denken. Deze zeer integere en deskundige persoon weet alles over criminaliteit, corruptie, wapen- en drugshandel.In haar vorige functie als commissaris van politie kon zij deze kennis goed gebruiken. Daardoor is zij in staat om te kunnen vaststellen, dat de enige manier om vooruit te komen hard werken is en stoppen met stelen. Dat is inderdaad een bijzondere deugd die niet voor eenieder is weggelegd. Aan kinderen kunnen we tegen beter weten in sprookjes vertellen, maar daarmee sussen we ons geweten niet. Gelukkig voor sommigen is je geweten geen orgaan in je lichaam.Het is jammer dat de politiek die in bestuurlijke zin een schone zaak zou moeten zijn, constant wordt misbruikt om de gemeenschap te bedonderen. Sommigen schijnen onder de indruk te geraken en denken te doen te hebben met een nieuwe boodschap, maar gebruik makend van wat je hoort, wat je ziet en wat je weet moet het je tot nadenken stemmen.In haar drang, in politicis, naar regeermacht worden beschuldigingen links en rechts bij mekaar geharkt om haar gelijk te krijgen. Deze kenmerken constateren wij ook bij haar voorzitter Santokhi. Wanneer anderen ook zaken waarvan zij op de hoogte zijn etaleren, dan is dat steevast een leugen en wij gaan naar de rechter. Wel op het ministerie van Justitie en politie zijn er meerdere zaken.Zo wordt de Staat opgelicht door een handeling van deze ex-commissaris om de bepaling van artikel 179 van de Grondwet te ondermijnen. Het artikel luidt:Deze integere ex-commissaris heeft na haar toelating tot De Nationale Assemblee op eigen verzoek de geweldige, toenmalige slimme minister van Justitie en Politie Belfort, zover gekregen om haar in strijd met de Personeelswet, te ontheffen uit die functie en haar het commissaris salaris door te betalen. Dit is bijkans langer dan twee jaren.In een boksring kan je soms door de gong worden gered wanneer de tijd is ingegaan en dat is Mathoera haar geluk geweest.