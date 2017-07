Na de strafeis van 20 jaar tegen president Desi Bouterse lijkt de grond onder zijn voeten weg te zakken, maar hij wil natuurlijk niet verdrinken. Dus hij gaat staatsrechtelijk handelen, we gaan nog even geduld moeten opbrengen wat hij precies bedoelt met 'staatsrechtelijk handelen'. Het is verstandig van de president als hij zegt, dat hij zich als president gaat opstellen want het land is niet gebaat bij chaos. Echter, moeten we wel alert zijn, want een kat in het nauw maakt rare sprongen.De president is natuurlijk heel verbaasd dat de auditeur- militair 20 jaar gevangenisstraf heeft geëist tegen hem, die strafeis had hij niet verwacht. Immers, de auditeur militair was de persoon die in opdracht van de regering bij de krijgsraad had gepleit het 8 decemberproces stop te zetten. En juist de auditeur- militair heeft 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen de president.Op de NDP spoedvergadering van 29 juni, waarbij een handjevol partijleden aanwezig waren, hebben diverse sprekers, de rechterlijke macht een veeg uit de pan gegeven. Het was een en al een trieste vertoning. Alle sprekers, inclusief de president hebben geen respect getoond voor de rechterlijke macht. Ze proberen de regels aan hun laarzen te lappen. Intimidatie op het hoogste niveau door onverdraagzame geesten (NDP’ers) met bekrompen visie.Alle sprekers waren intimiderend bezig naar de rechterlijke macht toe. De NDP staat symbool voor intimidatie, ik had ook niet anders verwacht. Het is alom bekend dat Bouterse en partijgenoten mensen vaak hebben geïntimideerd. Na de eis van 20 jaar tegen Bouterse wordt de hoeder van de rechtsstaat door Bouterse neergezet als een grappige rechter, omdat hij niet past in het straatje van de president.De intimiderende NDP’ers proberen de rechterlijke macht klein te krijgen, maar de rechterlijke macht kan wel tegen een stootje, ik ben ervan overtuigd dat rechterlijke macht niet zal wijken voor de druk van president Bouterse en de NDP. Heel frappant is dat de strafeis van 20 jaar tegen de verdachte Stephanus Dendoe door de auditeur militair geen enkele haan(lees NDP’ers) heeft gekraaid. Ze zijn muisstil, omdat Stephanus Dendoe, geen Bouterse is.Harvey Naarendorp stelde de bekwaamheid van krijgsraad president ter discussie. Voorts zei hij dat er een constitutionele crisis is. Naarendorp is vergeten dat regering Bouterse, ruim 2 jaar de tijd had om een Constitutioneel Hof op te zetten, maar dat heeft ze nagelaten, nu verschuilt hij zich achter Constitutioneel Hof. Dat is wel belachelijk. André Misiekaba stelt dat de uitspraak van de rechterlijke macht niet uitgevoerd zal worden, dat is zeer verontrustend, dit had ik niet van hem verwacht.Het voelt alsof als we in een land leven van anarchie, de wet van de sterkste geldt, we hebben geen respect voor elkaar, het lijkt alsof we tegenwoordig alleen nog maar naar elkaar schreeuwen en niet meer naar elkaar luisteren. Er is gebrek aan luistervermogen in de samenleving.De weerbarstige sprekers op de spoedvergadering, waaronder de president, moeten bijvoorbeeld eens in het hoofd kruipen van de nabestaanden. Dan pas gaan ze realiseren wat voor pijn zij de nabestaanden en Suriname hebben gedaan, dan gaan ze beseffen in wat voor ellende zij Suriname hebben gestort.Ik doe een beroep op de president en de NDP: Geef de rechterlijke macht de ruimte haar werk te doen, stop de intimidatie.