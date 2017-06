V.l.n.r.: minister Patrick Pengel, Ashna Hindori- Mohangoo en Manodj Hindori.





Ashna Hindori-Mohangoo en Manodj Hindori hebben vandaag het boek ‘Innovatieve zorg rondom zwangerschap en geboorte in Suriname’ overhandigd aan de minister van Volksgezondheid Patrick Pengel. In het boek zijn de ervaringen van het Perisur-project, over de zorg rondom zwangerschap en geboorte, in het perspectief van de gezondheidszorg van Suriname geplaatst.Zwangerschap en geboorte lijken vanzelfsprekende fenomenen waar de natuur zich over ontfermt. Hoewel dit in essentie uiteraard ook zo is, wil dat niet zeggen dat er geen speciale aandacht van het zorgstelsel aan zwangerschap en geboorte moet worden gegeven, zegt de voorlichting van het ministerie van Volksgezondheid.Verschillende interventies zoals preconceptiezorg, het SamenZwanger-zorgmodel en de perinatale audits van het Perisur-project worden in het boek beschreven. Ook het inpassen of verwerken van de projectresultaten in het nationaal beleid is vastgelegd en er wordt een beeld van de toekomstige ontwikkelingen van de zorg rondom zwangerschap en geboorte in Suriname geschetst.