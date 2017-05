NII-directeur Clifton Limburg zegt in het bericht dat het om een nieuwe, lerende organisatie gaat. Overheidsvoorlichters, vertegenwoordigers van de staatsmedia en mediadeskundigen hebben met het Kennis Expertise Centrum (KES) als facilitator, in twee werksessies de visie, missie en de strategische doelen van het NII besproken.Het is belangrijk dat alle actoren het eens zijn over de doelen en hoe deze samen bereikt kunnen worden. Het traject dat nu gestart is met de voorlichters, zal overheids- en regeringsinformatie vanuit verschillende invalshoeken aanbieden.De Nationale Voorlichtingsdienst zal opgaan in dit nieuwe instituut.Het NII zal als centraal orgaan van de overheid belast met het richting geven, coördineren en communiceren van de overheidsinformatie, naast de televisie- en radioproducties, ook social media producties maken over relevante onderwerpen.Met lezingen en seminars is er in het beleid van het instituut ook een rol weggelegd voor de doelgroepen die van gedachten wensen te wisselen over maatschappelijke onderwerpen, geeft het NII aan.