Kelvin Koniki, voorzitter Nationaal Jeugdparlement. (Foto: Leroy Troon)





Koniki typeerde zijn verkiezing als een moment van blijdschap en bezinning. Het is vandaag precies vijftien jaar geleden dat zijn vader overleed. Hij heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om leiding te geven aan het NJP. Koniki zegt dat hij deze verantwoordelijkheid wil delen met alle overige collega's. Zij moeten het op hun beurt weer met anderen delen. Het gaat volgens hem om een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de belangen van jeugdigen te behartigen. "Het gaat om 29 flinke kinderen van Suriname."De nieuwe voorzitter drukte de jeugdparlementariërs op het hart om te allen tijde loyaal te blijven aan de jongeren die hen hebben voorgedragen om deze functie te kunnen bekleden. Jongeren zijn talentvol en creatief om met weinige middelen toch doelen te kunnen bereiken. Koniki merkte op dat de economie van Suriname op dit moment niet 'ongezellig' is. Maar ook met weinig middelen kan er iets moois van gemaakt worden, meent Koniki."Het Jeugdparlement moet worden gezien als een product," stelde Koniki. Het is de kunst om anderen te laten geloven in het product "waarin je gelooft". Het product moet worden verkocht. Hierbij is kwaliteitsmanagement belangrijk volgens de nieuwe voorzitter. "Kwaliteit is mensenwerk," benadrukte hij. Samen met de overige leden wil hij werken aan het instituut. Iedereen is hierbij nodig. Het werk moet gedaan worden zonder inmenging van politiek, ras en geloof.Minister Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken sprak de jongeren bemoedigend toe. Zij vroeg hen om samen te werken en de belangen van de vele jongeren gezamenlijk te behartigen.Leroy Troon