Bouterse merkte op dat de actieleiding meedeelde dat 10.000 mensen op straat waren. Volgens hem participeerden nauwelijks 2500 mensen aan de protestmanifestatie. Bouterse merkte op dat alleen hebben in Paramaribo ruim 35.000 gestemd. Als hij nu op straat komt, is hij in staat in z'n eentje 45.000 te mobiliseren.De Surinaamse Partij van de Arbeid, met Guno Castelen als voorzitter, nam Bouterse op de korrel. "Wie is SPA, wie is DA'91. Ik heb weet dat het een buitenlandse aanval is," benadrukte hij. Het ligt volgens hem in de bedoeling om 'dyugu dyugu' te creëren in het land.Hij riep zijn partijgenoten op om op de hoede te zijn en de aanval die geopend is te helpen afslaan. Bouterse ging in op de huidige politieke situatie en vroeg de NDP'ers om waakzaam te zijn, want mensen willen chaos creëren. De NDP heeft volgens hem de historische taak om aanvallen van buiten af te slaan. Bouterse haalde aan dat politieke tegenstanders, ondersteund door het buitenland misbruik proberen te maken van de economische crisis.