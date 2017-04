Quincy M. (24) die op 13 april in vrijheid was gesteld, werd afgelopen donderdag opnieuw aangehouden door de politie van Lelydorp. De politie kreeg via de Centrale Meldkamer een melding van drie buurtbewoners dat onbekende manspersonen zich verdacht in de omgeving bevonden.Reagerend op dit bericht troffen de wetsdienaren de drie manspersonen aan. Quincy M. maakte zich uit de voeten bij het zien van de politie. Hij is aangehouden en bij fouillering zijn op hem aangetroffen een geldbedrag en een hoeveelheid drugs. Tijdens het verhoor verklaarde de man, die bekend staat als drugsverkoper, de drugs voor eigen gebruik te hebben gekocht.De verdachte is voor overtreding van de Wet op Verdovende Middelen aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Quincy M. ingesloten. In zijn tas is aangetroffen een fiat invrijheidstelling, waarop is aangegeven dat hij op donderdag 13 april jongstleden in vrijheid is gesteld. Op de twee andere mannen is niets gevonden, waardoor zij niet als verdachten zijn aangemerkt, meldt de politie Public Relations.