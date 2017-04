Het hoofdkantoor van het particulier beveiligingsbedrijf Prosegur, is aan flarden geschoten. (Foto:STR/EPA)





De autoriteiten hebben geen informatie vrijgegeven over hoeveel geld er is gestolen. De daders, van wie de politie zegt dat ze uit Brazilië zijn, hebben een politieagent gedood tijdens de aanval maandag in Ciudad del Este, de tweede grootste stad van Paraguay.Functionarissen zeggen dat drie burgers gewond zijn geraakt bij de uitwisseling van geweervuur en voertuigen die in brand zijn gestoken tijdens de drie uur durende aanval. Uren later zijn drie overvallers in een daaropvolgend vuurgevecht met de Braziliaanse politie over de grens gedood, meldt het Paraguayaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.Vijf leden van de bende zijn gearresteerd in Itaipulandia, 50 km ten noorden van Ciudad del Este, heeft het ministerie eraan toegevoegd. De rovers, gewapend met geweren, hebben explosieven gebruikt om toegang te krijgen tot de kluis bij een geld opslagfaciliteit in de Paraguayaanse grensstad, die bekend staat om haar criminele activiteiten.Volgens Arsenio Correa, de onderzoeksleider in de stad, zouden tot 80 mensen-betrokken zijn geweest bij de aanval. Aan The Associated Press heeft hij verteld dat de criminelen sluipschutters hebben gebruikt om hun ontsnapping te garanderen. Ze hebben meer dan tien voertuigen in brand gestoken om de politie af te leiden. Videobeelden tonen afgebrande gepantserde auto's buiten de afbrokkelende overblijfselen van het bedrijfsgebouw.Ciudad del Este ligt in de "Triple Border" regio, waar Paraguay, Brazilië en Argentinië bijeenkomen en waar er een levendige smokkelhandel is in elektronica, drugs en wapens over de poreuze grenzen.Primeiro Comando da Capital, of PCC, een grote criminele organisatie in Brazilië, wordt ervan verdacht achter de aanslag te zitten. Dat heeft politiewoordvoerder Augusto Lima gezegd aan het Duits persbureau. Gewapend met geweren, zijn de daders er volgens hem in geslaagd met de motorboot via de Paraná rivier te vluchten naar Brazilië. Volgens de krant ABC Color is een deel van het gestolen geld teruggevonden.Er is een grote veiligheidsoperatie op touw gezet om de bende aan beide kanten van de grens op te pakken. De gevluchte bendeleden hebben geweren, munitie, kogelvrije vesten en explosieven in de vluchtauto achtergelaten.