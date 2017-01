Bij het bedrijf Argos zijn overlaten er vandoor gegaan met een onbekende hoeveelheid zakken cement. Elf personen staan terecht voor de diefstal. Nesley K., Rinick N., Xaverio S., Safiel S., Ino P., Rinaldo O., Bienvinito N., Gerold L., Farish, H., Roepesh K. en Gills B. zouden allen betrokken zijn bij de ontvreemding van het cement.Ze zouden de handelingen tezamen en in vereniging hebben gepleegd in de periode juni tot en met juli 2016. Wederrechtelijke toe-eigening wordt de elf mannen ook ten laste gelegd. De verdachten zouden opzettelijk gelegenheid, middelen en of inlichtingen hebben verschaft of behulpzaam zijn geweest, zodat de diefstal kon worden gepleegd.Deze zaak is op de rechtszitting maandag voorgedragen door officier van justitie, Shanta Mahadew.