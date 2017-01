In oktober 2016 deed de voorzitter van Pertjajah Luhur (PL) voor de zoveelste keer één der uitspraken, waarbij hij de stelling poneerde, dat de PL een grote partij is en dat zij ook niet afhankelijk is van andere politieke organisatie. Hierbij wil ik enkele kanttekeningen plaatsen omtrent de gedane uitspraken.Indien er binnen de V7 (V6 na vertrek van de KTPI) sprake is van enkele partners om de verkiezingen zelfstandig in te gaan, dan wil ik de stoere PL-leider Somo dezerzijds adviseren om de nodige haast erachter te zetten en de moed op te brengen om in het openbaar te verklaren, dat hij de komende algemene- en geheime verkiezingen in 2020 ook alleen ingaat!De politieke historie van de PL in acht nemend, is het alom bekend dat de Pendawa Lima, later Pertjaja Luhur nimmer de moed heeft kunnen opbrengen om zelfstandig/alleen de verkiezingen in te gaan.In 1977 heeft zij in VDP-verband (Verenigde Democratische Partij ) de verkiezing ingegaan tegen de NPK 2 (De Nationale Partij Kombinatie). De VDP verloor deze strijd in Commewijne;Somohardjo was samen met Saléh Rasam de lijsttrekkerOnze stoere Somo wil ik in herinnering brengen aan zijn gedane uitspraak in 1977, nl.: ”Als ik in Commewijne verlies, dan spring ik in de Suriname rivier”. Hij is niet verdronken en hij is nog springlevend en denkt nog steeds niet aan overdragen.Hij geeft wel toe, dat hij altijd in combinatie-verband de verkiezingen is ingegaan en dat is inderdaad bezijden de waarheid. In DA’91-verband (Somo was toen in Nederland) heeft deze combinatie in 1991 goed gescoord. DA-91 behaalde 9 zetels, n.l.: PL 2 zetels, HPP 3, BEP 3, AF 1.Tijdens de Volksalliantie in 2010 heeft de PL ook 6 zetels behaald. In 2015 heeft zij in V7 (V6 zonder de KTPI) verband zetels 5 behaald. Thans beschikt de PL over 3 zetels na het overlopen van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan.Dat de PL steeds demonstreert met de aantal behaalde zetels, in welk verband dan ook, dan rijst dezerzijds de vraag waarom Paul Somohardjo niet nu de uitspraak durft te doen, dat zij de verkiezingen in 2020 zelfstandig ingaat en goed zal zijn voor 10 zetels of meer, zoals hij had voorspeld in 2015.De recente uitspraken van Somohardjo om het mandaat terug te geven aan de kiezers, is niet positief en enthousiast ontvangen door de overgebleven oppositionele partijen binnen de V-6. Nu zonder de BEP, die in de regering participeert en DA’91 en SPA, die samen opereren met HPP Platform.Diverse oppositieleden zijn verbaasd over deze uitspraak en zij vinden dat Somo wederom op een z.g. 'Solotoer' is!De rest van de overgebleven V-6 partijen, vooral de VHP en de NPS kunnen zich niet terugvinden in het voorstel van Somohardjo. Indien Paul Somohardjo zich zo stoer wilt gedragen, dan moet hij inderdaad het woord bij de daad voegen en het mandaat teruggeven aan zijn achterban/kiezers.Ten slotte zij gesteld, dat de dictatoriale houding van Somo niet langer kan worden getolereerd door wie of door welke partij dan ook en zijn chantage–politiek is nu ten einde. Het is hoog tijd om het tij te keren en het roer over te dragen door Somo aan jonge- en progressieve leider!