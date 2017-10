Het toestel van Fly All Ways op het vliegveld van Santiago de Cuba.





Santiago de Cuba ligt op ruim 870 kilometers ten oosten van Havana in bergachtig gebied. De stad staat niet alleen bekend om haar culturele activiteiten, maar ook om het studentenleven en de vele toeristische bezienswaardigheden. Santiago de Cuba kent een Caribische sfeer omdat het ligt tegenover Jamaica en Haïti, in tegenstelling tot Havana, dat tegenover Florida ligt. De stad met ruim 400.000 inwoners, staat ook bekend om haar traditionele dansen, met name de Son, welke als basis heeft gediend voor de Salsa and de Guaguancó. Maar bovenal staat Santiago bekend om haar Carnaval die in juli wordt gevierd. Gedurende dit feest wordt Conga muziek gespeeld op straat, met een traditionele trompet, de Trompeta china, deelt Fly All Ways in een bericht mee.Jhauw merkt op dat de plannen om Santiago aan te doen ruim een jaar terug zijn begonnen. Dit op verzoek van zowel de Surinaamse en Cubaanse overheid, als touroperators. Een grondig onderzoek heeft aangetoond dat de markt aanwezig is en dus kon de start beginnen van een route die de beide landen rechtstreeks zal verbinden. Omdat het de eerste lijnvlucht is, keert het Fly Allways toestel pas de volgende dag, zaterdag, naar Paramaribo en niet dezelfde dag zoals gebruikelijk is. Tientallen Cubaanse toeristen hebben geboekt om mee te reizen. Zij keren een week later terug op de vlucht van vrijdag 3 november.