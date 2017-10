Het Onafhankelijkheidsplein is gedeeltelijk opengesteld voor het publiek. (Foto: René Gompers)





Het ministerie stond voor de keus om het plein open te stellen of langer gesloten te houden om het veld de ruimte te geven zich te herstellen. Gaandeweg dit proces van herstel mag men het Plein wel betreden vandaar het besluit om het publiek wederom toegang te verschaffen, laat Miranda optekenen door het Nationaal Informatie Instituut.Voorlopig mag gebruik worden gemaakt van dat deel dat nog beplant moet worden. De minister had verwacht dat het openstellen eerder zou zijn maar helaas heeft zich wat vertraging voorgedaan vanwege het moeilijk kunnen beschikken over de aarde en het juiste grassoort. “Het is een apart soort gras, welke helemaal uit het Tibiti-gebied gehaald moest worden,” zegt Miranda.Om te voorkomen dat het Plein wederom in verval geraakt, zal vanuit het ministerie OWT en C het onderhoud ter hand worden genomen. Verder zal in de toekomst het Plein één tot twee dagen gesloten worden voor onderhoud. Miranda is geen voorstander van om in deze fase van openstelling zware podia toe te laten in dit gebied.