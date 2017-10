Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday





Beide landen zijn niet tevreden met de gang van zaken. Aan de samenwerking moet meer inhoud gegeven worden. Er is een verschil in de organisatie tussen de Braziliaanse en Surinaamse politie. Maar dit moet geen sta-in-de-weg zijn, stelt de pg. Het overleg tussen beide landen moet structureel worden verbeterd. De pg benadrukt dat het belangrijk is om strafbare feiten beter aan te kunnen pakken.Er wordt gewerkt aan een rechtshulpverdrag met de Fransen (Frans-Guyana), Guyana en China. Wanneer er strafbare feiten plaatsvinden in elkaars landen, wordt de pakkans vergroot door een rechtshulpverdrag. Hierdoor kan behalve op politie niveau ook de justitie informatie verzamelen. Hierdoor kunnen daders van strafbare feiten met succes worden vervolgd, meent de pg.