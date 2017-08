Theo Jubitana van Hollandse Kamp nieuwe voorzitter VIDS.





Jubitana is ook voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpshoofden in Para (OSIP). Hij neemt de hamer over van Lesley Artist die niet meer terugkeert in het bestuur.Er is veel lobbywerk verricht rond de verkiezingen van het nieuwe VIDS-bestuur. Er waren twee kampen ontstaan in aanloop van de verkiezingen. Uiteindelijk is Jubitana de nieuwe voorzitter geworden. Een van de belangrijkste speerpunten is om het grondenrechtenvraagstuk van de grond te krijgen. De gezamenlijke verklaring is getekend door de VIDS. Het wachten is op de handtekening van president Desi Bouterse.