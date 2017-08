De geslaagden van O.S.Zinkkampoe met schoolleider Helen Karijodrono en klassejuf Consuela Soemopawiro. (Foto: O.S. Zinkkampoe)





Gedurende het schooljaar werd er veel gesproken tot de leerlingen om hun uiterste best te doen om de eindstreep te behalen. Dit was niet altijd even makkelijk voor de leerlingen en de leerkracht, maar door de inzet en samenwerking van de ouders, de school en de leerlingen kwam er altijd iets positiefs uit de bus.Op 16 augustus moesten de leerlingen van de zesde klas oftewel leerjaar acht, vol spanning hun resultaat afwachten. Alle leerlingen en leerkrachten van de school hebben in spanning gewacht op het resultaat. Soemopawiro zegt dat elke ochtend samen gebeden werd, waarna de lessen begonnen. Schoolleider Helen Karijodrono, de klassejuf zijn dankbaar voor het bereikte resultaat.