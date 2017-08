Over de linie is het schoolkwartaalcijfer voor het vak Redactie+Cijferen een zes. Het eindcijfer wordt berekend door het toetscijfer en het schoolkwartaalcijfer op te tellen en te delen. Bij hoofdrekenen gaat het ook al niet beter. Daar blijft het landelijk gemiddelde vijf voor zowel de toets als het eindcijfer. In 2012 en 2013 was het landelijk gemiddelde voor de toets Hoofdrekenen zelfs vier.Ook het vak Algemene Taalkennis lijkt geabonneerd op vijf en zes bij de toets en het eindcijfer. Van de afgelopen vijf jaren is het landelijk gemiddelde toetscijfer dit jaar voor het eerst zes voor Algemene Taalkennis. In de voorgaande jaren bleef het vak steken op vijf.Uit de statistieken van het Examenbureau blijkt dat de scholieren nog steeds struikelen met deze drie vakken. Het landelijk gemiddelde schoolkwartaalcijfer voor deze drie vakken is sinds 2012 ongewijzigd met zeven voor Algemene Taalkennis, zes voor Redactie+Cijferen en zes voor Hoofdrekenen. De verschillende leermethoden die in de loop van de afgelopen jaren zijn ingevoerd, blijken niet het gewenste resultaat te boeken voor deze drie hoofdvakken.