Bewoners kijken toe terwijl reddingswerkers zoeken naar overlevenden in het puin. (Foto's: Reuters)





Tientallen huizen zijn bedolven door modder toen een bergwand maandagmorgen in de stad Regent instortte. Het is een van de dodelijkste rampen in Afrika in de afgelopen jaren.“We hebben nu in totaal 270 lijken, die we nu klaarmaken voor begraving,” zegt de burgemeester van Freetown Sam Gibson aan verslaggevers. Een massa begrafenis vandaag zal ruimte vrij maken voor nog meer lichamen in het centrale mortuarium, dat nu overvol is.President Ernest Bai Koroma heeft de bewoners van Regent en andere overstroomde gebieden rond Freetown aangespoord te evacueren, zodat militairen en andere reddingswerkers hun zoektocht naar overlevenden die vermoedelijk onder het puin zijn begraven, voort te zetten.Er zijn noodcentra opgezet rond de hoofdstad om slachtoffers te registreren en te helpen, zei het staatshoofd in een televisietoespraak maandagavond. Zo’n 3.000 mensen zijn dakloos geworden. De modderlawine die zich maandagochtend vroeg heeft voorgedaan, heeft velen in hun slaap verrast.Zware regen heeft geleid tot de afkalving van de Sugar Loaf berg. Overstromingen in Sierra Leone zijn niet ongewoon. De mensen wonen er in onveilige huizen in voorlopige nederzettingen die absoluut niet zijn bestand tegen zware regen. In en rond Freetown wordt vaak getroffen door regen. De hoofdstad is overvol met meer dan één miljoen mensen. Bij dodelijke overstromingen door de moessonregen in 2015 kwamen tien mensen om en raakten duizenden hun huizen kwijt.