Met deze nieuwe aanstelling is er een einde gekomen aan de periode van de legendarische voetballegende van Suriname, Ro Kolf, als technisch directeur. Kolf bekleedde deze functie vanaf 2013. Met wederzijds goedvinden is deze functie vacant geworden. Kali is geen onbekende in de Surinaamse voetbalwereld.De belangrijkste taak van de nieuwe technisch directeur is om het Surinaamse Voetbal naar grotere hoogte na te brengen. De plannen van de nieuwe directeur zullen binnenkort ontvouwd worden.