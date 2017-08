De politieke bijeenkomst van ABOP zaterdag in Malinka Kampoe te Albina.





Het begon te Albina bij Malinka Kampoe en daarna is Morakondre aangedaan. De ABOP caravan trok een dag later naar de geboorte plaats van partijvoorzitter Ronnie Brunswijk te Moengo Tapoe en vervolgens naar Peto Ondro en Ricanau Mofo. ABOP zit nu in de oppositie en heeft in de twee afgelopen verkiezingen twee van de drie zetels in het kiesdistrict kunnen behouden. Bij de komende verkiezingen in 2020 streeft de partij naar een clean sweep met alle drie zetels in het district.De rode draad in deze ‘Tra Fas No De’ campagne in Marowijne was dat de kiezers de hoop niet mogen verliezen in de partij. Marinus Bee weet alleen maar dat Marowijne de oude politiek met het voedselpakkettenbeleid vaarwel zal zeggen. Hij heeft de mensen opgeroepen om geloof te blijven hebben in de ABOP die voor duurzame ontwikkeling gaat. Belangrijk hierbij is volgens ondervoorzitter Marinus Cambiel om hard te werken aan de eigen ontwikkeling. ABOP-topper Diana Pokie wil dat het merk ABOP niet alleen in Marowijne moet dienen, maar over het gehele land.Brunswijk heeft gezegd dat hij niet vreest voor concurrentie in het district. Dat de districtsmensen ondanks de slechte situatie nog hun hoofd boven water kunnen houden, komt doordat ze hard werken en doorzetters zijn. “Wij wachten niet op de regering, maar ondernemen zelf initiatieven om de ontwikkeling ter hand te nemen.” Hij heeft de mensen in zijn geboorteplaats en overige partijleden aangespoord om vol te houden. Hij gelooft dat m de ABOP er betere tijden zullen komen.Ala-D Media