De President van de Republiek Suriname heeft, een voor deze uitdagende politieke tijden waar de regering door zwartkijkers continue beschuldigd wordt van het niet nauw nemen van de Surinaamse belangen, een zeer krachtige en verhelderende uiteenzetting gegeven in De Nationale Assemblee over de ontwikkelingen en verwikkelingen binnen de Bauxiet Industrie en de efforts die de regering zich getroost om de voor Suriname beste deal eruit te loodsen.Ook is duidelijk geworden dat sommige besluiten die onder Nieuw Front regimes zijn genomen, achteraf gezien, niet in het belang van Suriname waren, althans, de vraag kan gesteld worden hoe men tot zulke besluiten kon zijn gekomen. De negatieve effecten van die besluiten zijn nog steeds voelbaar en zichtbaar. Toch zijn het de NF-ers, die in principe het hardst schreeuwen over het teloorgang van de sector. Jammer is het dat deze kwestie in een fase van onderhandelingen, niet in Comité Generaal werd behandeld maar in het openbaar, mede op aandringen van de oppositie. Hierdoor ligt de onderhandelingspositie van de Staat hoe dan ook op straat, doch is hier een duidelijk bewijs van de werking van de democratie. De coalitie heeft een duidelijke meerderheid doch houdt steeds rekening met de inzichten van de minderheid in, casu de oppositie. In een ander tijdsbestek (zeker onder Frontregeringen en coalitie) zou men het stemmingsinstrument hebben gehanteerd om alles weg te stemmen wat men niet voorstond.Het is erg jammer dat deskundigen (zie artikel van dhr. dr. Ir. Viren Ajodhia) ondanks de heldere uiteenzetting van de President en de discussie die daarop volgde in DNA, een doembeeld opwerpen. De heer Viren Ajodhia geeft in zijn reactie het volgende aan: "De regering had een 19 pagina’s tellend betoog voorbereid om de oude MOU recht te praten. De eerste 10 pagina’s begonnen met een historisch overzicht van sinds 1916 door anderen veroorzaakte ellende. De stelling was: Voorgaande regeringen zijn er stuk voor stuk niet in geslaagd iets goeds te doen voor de bauxietsector. En daarom is het niet erg als deze regering dat ook niet doet. Althans, dat is de boodschap die ik zo haalde uit deze eerste 10 pagina’s.”Het getuigt niet van deskundig inzicht indien dhr. Ajodhia de eerste 10 pagina's op die manier interpreteert. Want iedereen is het er over eens dat we de geschiedenis van de sector nodig hebben om vast te kunnen stellen waar de verkeerde beslissingen werden genomen en wat die beslissingen inhielden, zodat wij niet dezelfde fouten maken als onze voorgangers. Dit juist met het oogmerk van continuïteit van de sector. Dat dhr. Ajodhia niet tot deze conclusie kon komen zegt misschien iets over de politieke hoek waar hij van afkomstig is.Voorts geeft dhr. Ajodhia het volgende aan: “Dat de MOU een ramp is voor Suriname is geen nieuws. Dit was reeds eerder uitgebreid geanalyseerd. Een consequentie van de MOU is dat Suriname de komende jaren geen nieuwe Bauxiet Industrie zal kunnen ontwikkelen. Tragischer is dat Suriname niet kan beschikken over de Afobaka centrale. Wij gaan een dure prijs betalen voor onze eigen stroom. De schade tot eind 2019 is ongeveer 200 miljoen US dollar.”Ook deze ongenuanceerde en premature conclusies getuigen van ondeskundig inzicht. Het moge zo zijn dat de contouren van de MOU van 2015 nog recht overeind staan, doch er is een wezenlijk verschil in benadering gepresenteerd door de President en dat moet men niet 'gemakshalve' of uit politiek gemotiveerde overwegingen 'vergeten' te vermelden. Wij missen in het stuk van dhr. Ajodhia de vermelding van het in DNA door de President toegezegde wijzigingsvoorstel van de Brokopondo overeenkomst. De President heeft namelijk aangegeven dat hij voor het einde van dit jaar (2017) naar DNA zal komen met een wijzigingsvoorstel. Hiermee geeft de President aan dat hij bekend is met de zorgpunten van DNA en gaan wij er vanuit dat hij met zijn team van deskundigen die zorgpunten ook zal meenemen in dit proces dat tot doel heeft om deze sector te behouden voor onze natie. Wanneer dhr. Ajodhia het dan heeft over schade die loopt tot 2019, getuigt dat evenmin van deskundig inzicht. Het is zeer prematuur om de Regering allerlei ongenuanceerde verwijten te maken zoals dhr. Ajodhia doet en de President ook nog te beschuldigen van het beledigen van De Nationale Assemblee. De coalitie heeft daarom terecht zich op het standpunt gesteld dat zij wacht op het finaal document. Tot dan zal zij volle ondersteuning geven aan de door de President ingezet traject.Overigens heeft de fractieleider van de NDP enkele maanden terug, na het gesprek tussen de fractieleiders in DNA en een delegatie van de Alcoa, aangegeven dat zijn fractie niet per se meer zou optrekken met de oppositie in de Alcoa kwestie. Hij deed dit nadat er buiten de afspraken tussen de fractieleiders om, oppositie fractieleiders toch publiekelijk partij politieke stelling namen tegen de Regering. Aan de ene kant zegt de oppositie dat de Alcoa kwestie nationaal moet worden aangepakt en zij dus de Regering ondersteunt, aan de andere kant laat men geen gelegenheid voorbij gaan om de Regering aan te vallen. Gisteren heeft de fractie van de NDP in DNA benadrukt dat de coalitie in landsbelang de Regering ondersteunt en kritisch zal begeleiden. De coalitie kijkt uit naar de wetswijziging van de Brokopondo overeenkomst die in het vooruitzicht is gesteld door de Regering. Haar verdere positie zal afhangen van wat de Regering zal presenteren. Tenslotte zij opgemerkt dat bovengenoemde deskundige alleen kritiek levert op de pijnpunten die hij schijnt te constateren, oplossingsmodellen blijven systematisch uit.Een ezel stoot zich inderdaad geen twee keer aan dezelfde steen, maar sommige deskundigen leven al tig jaren onder een steen die maar niet van kleur kan veranderen.