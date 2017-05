Diverse personen die al enige tijd geslaagd zijn voor hun rijbewijs, klagen dat het lang duurt voordat zij mogen rijden. Twee maanden na slagingsdatum kunnen zij nog niet beschikken over hun rijbewijs.De afdeling Rijbewijzen roept alle geslaagden over de maand maart 2017 op om zich aan te melden op de afdeling Rijbewijzen voor het afhalen van hun rijbewijs. Ook duplicaat en verlenging aanvragers over de maand november 2016 mogen zich aanmelden om het rijbewijs af te halen.Bij het afhalen van het rijbewijs dient eenieder een pasfoto met witte achtergrond mee te nemen, meldt de afdeling Public Relations van de politie.