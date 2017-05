Forensische onderzoekers doorzoeken de Manchester Arena waar zich gisteravond een zelfmoordaanslag heeft voorgedaan. (Foto's: Reuters)





De Britse premier, Theresa May, heeft de daad een "schrikwekkende, ziekelijke en laffe" genoemd die gericht was op "weerloze jonge mensen." Ze heeft eraan toegevoegd: "Het is nu zeker dat de mensen van Manchester en van dit land het slachtoffer zijn van een onverschillige terroristische aanval." De beveiligingsdiensten kennen de identiteit van de aanvaller, maar hebben die nog niet kunnen bevestigen.De Amerikaanse president, Donald Trump, heeft de aanval beschreven als het werk van “kwade verliezers”. De Duitse bondskanselier, Angela Merker, zegt dat “het onze voornemen zal versterken om samen met onze Britse vrienden te werken tegen degenen die dergelijke onmenselijke daden plannen en uitvoeren.”Zestig ambulances waren op de plek van het incident. In acht ziekenhuizen rond de stad worden de gewonden behandeld. Ouders en familieleden zijn wanhopig op zoek naar hun geliefden. Ooggetuigen zeggen dat ze metaalbouten en grendels tussen het puin hebben gezien. Ze hebben ook de angst en verwarring onder de concertgangers beschreven. De politie heeft een hulpcentrum opgericht in het stadion Etihad van Manchester City, voor iedereen die hulp nodig heeft bij het opsporen van geliefden.Ariane Grande (23) wiens concerten door grote massa jonge vrouwen en meisjes worden bezocht, zegt op Twitter: “Gebroken. Vanuit het diepst van mijn hart, ik vind het zo erg. Ik heb er de woorden niet voor.”Twitter is overspoeld met verzoeken van familieleden en vrienden van vermiste concertgangers, terwijl Facebook ook een veiligheidscontrolefunctie heeft geactiveerd zodat mensen hun familie en vrienden kunnen laten weten dat ze veilig zijn.De ontploffing heeft dicht bij de ingang van het Victoria Railway en tram station plaatsgevonden. Het station is gesloten en alle treinen zijn geannuleerd. De Manchester Arena is de grootste locatie in de binnenstad met een concertcapaciteit van ongeveer 21.000.