Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. (Foto: Raoul Lith)





De monetaire reserves zijn per eind april US$ 392,8 miljoen. Globaal genomen is dit bedrag voldoende voor de import van 2,6 maanden. De minister gaf de gecorrigeerde dekking door, omdat de mijnbouwmaatschappijen voor hun eigen deviezen moeten zorgen. De gecorrigeerde dekking van importen komt volgens Hoefdraad neer op 3,8 maanden. Vergeleken met april vorig jaar is er US$ 162 miljoen of 70% meer aan monetaire reserve. April 2016 was de crisis het diepst.Hoefdraad heeft onlangs in Washington een onderhoud gehad met het IMF. De issues waarover geen overeenstemming was, waren afbouw van de subsidie op energie en brandstof. De cijfers voor Suriname zijn substantieel verbeterd. Het laatste kwartaal van het vorige jaar had Suriname een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans, zei de minister in De Nationale Assemblee. "Wij zijn ook positief gestemd ten aanzien van het eerste kwartaal van dit jaar. De inflatie is gemiddeld 9% over de laatste maanden. De wisselkoers heeft een vrij stabiel niveau," zei de minister van Financiën.De minister legde uit dat Suriname zich op basis van de cijfers van nu, niet meer kan kwalificeren voor betalingsbalanssteun van het IMF. Met de verbeterde situatie zou het IMF Suriname afwijzen bij een verzoek voor een programma, benadrukte Hoefdraad. Afgesproken is om de zaken te laten rusten voor wat het nu is. Het IMF zal zijn reguliere 'Artikel 4 missie' uitvoeren en de laatste analyse van de economie weergeven.