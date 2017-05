Arti Jessurun had een infectie opgelopen. Winston Jessurun zegt dat het heel snel is gegaan. Kort voor middernacht heeft hij de geest gegeven. De kansen om te overleven waren klein.Jessurun was in 1986 minister van Volksgezondheid. Hij was ondervoorzitter geweest van de NPS. Later richtte hij Trefpunt 2000 op. Jessurun is 69 jaar geworden.