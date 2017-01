Een 22-jarige vrouw is vanmiddag dodelijk verwond door een man. Dit gebeurde aan de Fajadjanstraat. Het slachtoffer is voor haar woning doodgestoken.De dader heeft het slachtoffer in haar halsstreek diverse verwondingen toegebracht. Zij overleed ter plekke. Het motief moet gezocht worden in de relatiesfeer.De man heeft de benen genomen na zijn daad. Het ontzielde lichaam is in beslag genomen voor obductie.