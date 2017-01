President Enrique Pena Nieto zegt dat veiligheid en de rechten van Mexicaanse burgers in de VS zijn prioriteiten zijn bij gesprekken met de nieuwe Amerikaanse president. (Foto: AFP)





"De oplossing is dialoog en onderhandelingen. Niet confrontatie of onderwerping," zegt de Mexicaanse leider. Hij stelt dat Mexico zal werken aan behoud van een handelsovereenkomst die Trump heeft bekritiseerd. De Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (Nafta), die Mexico, Canada en de Verenigde Staten hebben getekend, is in 1994 in werking getreden. Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne beloofd te heronderhandelen over de voorwaarden.Pena Nieto zegt dat de overwinning Trump, Mexico dwingt om de relatie met zijn noordelijke buurland te herdefiniëren. "Het is duidelijk dat de Verenigde Staten (VS) een nieuwe visie heeft voor het buitenlands beleid", geeft hij aan in een toespraak waarin hij zijn nieuwe buitenlandse beleidsdoelstellingen heeft geschetst. "Mexico moet handelen om zijn nationale belangen te verdedigen."Volgens Pena Nieto zal Mexico nauwer samenwerken met Brazilië, Argentinië en andere Latijns-Amerikaanse landen. Hij heeft ook plannen aangekondigd om te de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met de Europese Unie (EU). Mexico is volgens hem "klaar om de onderhandelingen met Groot-Brittannië te beginnen" als het de EU officieel verlaat.Mexicaanse en Amerikaanse regeringsfunctionarissen beginnen deze week onderhandelingen om de betrekkingen tussen de twee landen opnieuw te definiëren. Tijdens de verkiezingscampagne, heeft Trump beloofd om een muur te bouwen aan de grens om de immigratie en de drugshandel te controleren. In zijn toespraken heeft hij herhaaldelijk gezegd dat Mexico voor de muur zou betalen. “Mexico gelooft niet in muren, maar in bruggen,” zegt Pena Nieto."Mexico is in een bevoorrechte positie tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. Het is een natuurlijke brug voor de handel met andere regio's," voegt hij eraan toe. Volgens hem is het aantal Mexicaanse burgers die de grens met de VS oversteken in de afgelopen jaren sterk gedaald. De meeste illegale migranten die via Mexico nu in de VS komen, zijn afkomstig uit andere landen, met name uit Midden-Amerika.De Mexicaanse president heeft tien doelstellingen genoemd die het land wil halen uit de onderhandelingen. Daarin zit een toezegging van de VS om de wettelijke rechten van de Mexicaanse burgers te respecteren en de bescherming van de vrije stroom van remittances, die neerkomen op ongeveer US$ 25 miljard per jaar.Pena Nieto heeft ook vijf principes geschetst die als leidraad zullen dienen tijdens de gesprekken, nationale soevereiniteit, respect voor de rechtsstaat, een constructieve, creatieve visie, Noord-Amerikaanse integratie, samen met de Verenigde Staten, Canada en Mexico en alomvattende onderhandelingen, met inbegrip van niet alleen de handel, maar ook zaken als migratie, veiligheid, terrorisme en drugshandel.