STS-directeur Jerry A-Kum en Ernest Grep van Stichting Collectief Overzee Suriname gaan samenwerken. (Foto: STS)





Hij heeft maandag een intentieverklaring ondertekend met Stichting Toerisme Suriname (STS) om het toerisme naar Suriname te stimuleren. Grep zegt dat het zijn plicht is om Suriname te promoten en ook de diaspora te informeren over de ondernemingskansen op toerismegebied.De samenwerking past volgens STS-directeur Jerry A-Kum in de verdere promotie van toeristische mogelijkheden in het land. Volgens hem zullen niet alleen investeringen aan de orde zijn, maar ook mogelijkheden voor training, educatie en onderzoek.Het ligt in de bedoeling dat beide organisaties regelmatig met elkaar overleggen, opdat de diaspora in Nederland optimaal wordt geïnformeerd en wordt betrokken in de ontwikkeling van het toerisme in Suriname.