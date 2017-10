De NDP heeft, na de laatste verkiezing, de moed opgegeven ooit een meerderheid van het electoraat achter zich te kunnen krijgen. Ook met een ongekende, partijpolitieke inzet van staatsmiddelen, van staatsmedia tot domeingronden en vergeven van duizenden overheidsbanen, lukte het haar niet meer dan een forse minderheid achter zich te scharen. De rest deed het oneerlijke kiesstelsel.Nu ze zich bovendien geconfronteerd ziet met een failliete sociaaleconomische erfenis en de strafrechtelijke ontmaskering van haar partijleider, wil ze 'pre-electorale combinaties' wettelijk verbieden. Pre-electoraal is een manipulatief en onzinnig begrip. Het gaat om electorale combinaties, een gebruikelijke politieke organisatievorming in normale democratieën.De keuze alleen of in een samenwerking verkiezingen in te gaan, maakt deel uit van de politieke vrijheid. Wie de eigen voorkeur met behulp van staatsmacht (wet) aan anderen wil opleggen, is autoritair, niet democratisch. De paarse pre-electorale streek zou, indien uitgevoerd, een aanslag op de politieke vrijheid van de Surinamers markeren, een aanslag op de politieke democratie.De NDP wil voorkomen dat de democratische meerderheid electoraat vorm geeft aan haar potentiële kracht. Zij wil de democratische krachten verbrokkelen. Verdeel en heers. Dat de legitimiteit van de democratie in Suriname wordt ondermijnd, kan haar kennelijk niet schelen. Haar opstelling kan dan ook als a-nationaal worden geduid.Theo Para