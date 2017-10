Adjeshkumar N. (18) is aangehouden door de politie voor het verspreiden van pornografisch materiaal. Via social media verspreidde hij naaktfoto’s van zeven jonge dames met wie hij bevriend was. Een hunner is 15 jaar en de overige variëren in de leeftijdsklasse van 18 tot en met 22 jaar.Een van de slachtoffers deed op 12 februari 2017 aangifte. Toen de andere slachtoffers ook achter de handeling van Adjeskumar kwamen, deden zij eveneens aangifte tegen hem. Na een ingesteld onderzoek is de verdachte opgespoord en op 12 oktober aangehouden.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de tiener achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.