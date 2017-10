Kiezers controleren de stembiljetten tijdens de regionale verkiezingen in Venezuela. (Foto's: AFP)





De aanhangers van president Nicolás Maduro hebben 17 van de 23 gouvernementszetels gewonnen, maar de oppositieleiders beweren dat er is gefraudeerd. De oppositionele coalitie Democratische Unie heeft geweigerd het resultaat te erkennen."We veroordelen het gebrek aan vrije en eerlijke verkiezingen gisteren in Venezuela. De stem van het Venezolaanse volk is niet gehoord," zei woordvoerder Heather Nauert van het Amerikaanse State Department. Zij beweert dat er "op het laatste moment zonder publieke aankondiging wijzigingen in locaties van stembureaus zijn gebracht” Er is ook sprake van manipulatie van stembiljetten en beperkte beschikbaarheid van stemmachines in oppositiebuurten".In de verklaring is ook een "gebrek aan onafhankelijke, geloofwaardige internationale waarnemers" bekritiseerd. Washington eist een "technische controle voor de uitslagen van de Nationale Verkiezingsraad." De raad heeft de verkiezingsresultaten bekendgemaakt. De oppositie heeft de raad ervan beschuldigd de regering te bevoordelen.President Maduro heeft het resultaat verwelkomd als een overwinning voor Chavismo, het kenmerk van zijn Socialistische Partij, genoemd naar de voormalige president Hugo Chávez. Hij zei dat de stembusgang het bewijs was dat Venezuela "het beste verkiezingssysteem ter wereld" heeft.Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de regering van Maduro betiteld als een "autoritaire dictatuur" en heeft "de volledige Amerikaanse economische en diplomatieke kracht" toegezegd aan "het Venezolaanse volk als deze zijn democratie wil herstellen".De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, heeft opgeroepen tot een controle van het verkiezingsproces. "Een verkiezing is alleen legitiem als het vrij en eerlijk is, en vanaf het begin was dit niet het geval," zei ze.Een peiling die de particuliere firma Datanalisis voor de verkiezingen had uitgevoerd, gaf aan dat 45% van de kiezers zou stemmen voor oppositiekandidaten en 21% voor kandidaten van de regerende socialistische partij. Een andere peiling van dezelfde firma had echter ook voorspeld dat de populariteit van president Maduro met zes procentpunten was gestegen nadat de VS sancties tegen hem getroffen.