Vicepresident Ashwin Adhin en China ambassadeur Zhang Jinxiong tijdens de receptie ’68 jaar oprichting Volksrepubliek China’. (Foto: SCTV)





Volgens Adhin staat Suriname gereed om zijn rol te vervullen in het faciliteren van dit proces. Hij noemde het een urgente aangelegenheid, daar Suriname ook een laaggelegen kustland is dat gevoelig is voor de effecten van klimaatverandering. Het beroep is gedaan in de geest van solidariteit en ondersteuning die Suriname geeft aan de getroffen zusterlanden en de Surinamers die slachtoffers zijn geworden. “Wij kijken uit naar de rol die de Chinese missie kan vervullen in deze aangelegenheid.”Zowel Adhin als de Chinese ambassadeur Zhang Jinxiong spraken lovende woorden over de goede samenwerking, hechte vriendschapsbanden, wederzijds respect en de Chinese bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. “De Suriname-China vriendschaps- en samenwerkingsrelatie hebben geresulteerd in de implementatie van verschillende projecten op het gebied van cultuur, handel, infrastructuur, woningbouw, sport, landbouw, veiligheid, communicatie en educatie”, zei Adhin. Namens de regering dankte hij China voor hun bereidwilligheid om samen te werken.Ambassadeur Zhang merkte op dat de vele verworvenheden in de betrekkingen mogelijk waren door de gezamenlijke inspanningen. “Als een oprechte vriend, een broederlijke en betrouwbare partner van Suriname, staat China altijd klaar om te helpen binnen zijn capaciteit.” Vanaf het aangaan van de diplomatie relatie – 41 jaar geleden, hebben de twee landen elkaar als gelijken behandeld met wederzijds respect, zei Zhang. Het politieke wederzijdse vertrouwen is steeds geïntensiveerd.Hij verwees naar wederzijdse bezoeken van regeringsdelegaties en het recente bezoek van de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken aan China. Naast de bilaterale banden onderhouden de twee landen ook nauwe communicatie en coördinatie op het gebied van de internationale aangelegenheden, in het bijzonder over klimaatverandering en Zuid-Zuid-samenwerking.Als toekomstige hoogtepunten in de samenwerking met Suriname haalde de ambassadeur het Dalian 70 km wegenproject en de afronding van het Sophia’s Lust Buurtcentrum aan. Binnenkort start het Dalian IV-project, terwijl de bouw van het Wanica Ziekenhuis en breedband internet programma lopen. Het camera-surveillancesysteem, landbouw technisch center en luchthaven expansie project zijn allen nog in voorbereidende fase.De diplomaat stond ook stil bij de culturele en educatieve samenwerking en de people-to-people contacten. Na het succes in 2016, komt de ambassade volgende maand met het tweede Chinees Film Festival in TBL Cinemas. En in samenwerking met partners zoals Suriname Fashion Week, houdt zij ook een fashion show met onder andere drie Chinese modeontwerpers. Vanaf de opening van het Confucius Instituut tonen meer Surinamers interesse om de Chinese taal, het Mandarijn te leren. De eerste taalcursus leverde 90 studenten af.Er studeren 90 Surinamers in China en recentelijk zijn nog eens 12 personen vertrokken met een Chinese beurs voor een bachelor of master studie. Het werkbezoek van journalisten aan China en de verslaggeving heeft volgens Zhang bijgedragen aan de verdieping van het wederzijdse begrip en nader brengen van de twee volken. Hij gaf aan dat iets meer dan 300 Surinamers (overheid en particuliere sector) de afgelopen maanden een training in China volgden.Momenteel vertoeven Chinese dansleraren in Paramaribo die binnenkort via het Chinese Arts en Cultural Center met danslessen starten. Ook is een groep martial-arts vechters van de Xiangshan temple (Sha'anxi Provincie) in het land voor opvoeringen. Er is een bezoek gebracht aan de minister van Sport en Jeugdzaken en de voornemens zijn kenbaar gemaakt om een lokale martial-arts school te beginnen. Vertegenwoordigers van beide groepen hebben dan ook hun talenten getoond tijdens de receptie op de residentie van de ambassadeur.Ambassadeur Zhang sprak met trots over de economische perspectieven van zijn land. Hij noemde China een belangrijke motor van de wereldeconomie. In tegenstelling tot deze kwijnende wereldeconomie heeft China nog steeds een aanhoudend groeipercentage van 6,9%. En in de eerste helft van 2017 zijn 7,3 miljoen nieuwe banen in stedelijke gebieden gecreëerd. “Jarenlang heeft de economische ontwikkeling van China voor meer dan 30% bijgedragen aan de wereldwijde groei en ontwikkelde meer samenwerkingsmogelijkheden voor andere landen, inclusief Suriname.”De ambassadeur verwees in zijn toespraak ook naar een belangrijk politiek moment voor zijn land. De Communistische Partij van China (CPC) zal haar 19e Nationale Congres in oktober houden in de hoofdstad Beijing. Het werk van de afgelopen vijf jaar wordt dan beoordeeld. Zhang noemde de vergadering een van cruciaal belang, in een tijd voor China in het bereiken van een bescheiden welvarende samenleving in alle opzichten en de ontwikkeling van het socialisme met Chinese kenmerken. Volgens de diplomaat zal deze vergadering niet alleen de richting aangegeven voor China’s ontwikkeling, maar ook verstrekkende gevolgen hebben op de betrekkingen van China met de wereld.China is toegewijd aan de wereldvrede en -bestuur, merkte Zhang op. Op de G-20 top eerder in het jaar en het World Economic Forum Annual Meeting in Davos ging de Chinese president Xi Jinping uitvoerig in op zijn visie over het creëren van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid. Ook de gehouden(vernieuwde Zijderoute) en 9e-conferentie, hebben bijgedragen tot nieuwe kansen voor de wereldwijde ontwikkeling, nieuwe platforms voor de Zuid-Zuid samenwerking en zijn een nieuwe stimulans voor de wereldeconomie en –bestuur.