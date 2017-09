Waarnemend minister Ferdinand Welzijn van JusPol en onderdirecteur Vreemdelingenzaken, Rachelle Groenfelt. (Foto: Raoul Lith)





Onderdirecteur Vreemdelingenzaken, Rachelle Groenfelt, merkt op dat de mensen verdeeld kunnen worden in vijf categorieën. Het gaat om personen zonder een machtiging tot kort verblijf (kv), personen met een kv visum of kort verblijf welke reeds is vervallen en mensen die het proces hebben doorlopen maar niet op tijd hun verblijf hebben ingediend. Ook degenen die een bewijs hebben van Vreemdelingenzaken maar het niet hebben kunnen afgewikkeld komen in aanmerking. Groenfelt zegt dat het niet duidelijk is hoeveel mensen illegaal in het land zijn, maar er wordt een ruwe schatting gemaakt van 15 tot 16 duizend. Mensen die tot een van de categorieën behoren, kunnen zich meteen registreren en hun documenten indienen. Er zal een voorlichtingscampagne gehouden worden vóór de start in de derde week van september.Het project is een gezamenlijke inspanning met het ministerie van Financiën en Buitenlandse Zaken. Het is niet de eerste keer dat zo een project uitgevoerd wordt. Het gaat alleen om mensen die legaal vóór 1 juli 2017 in Suriname zijn gearriveerd en door omstandigheden hun stukken nog niet rond hebben kunnen maken. De kosten die verbonden zijn aan de registratie zijn US$ 600 voor vreemdelingen uit Zuid-Amerika en het Caribisch Gebied, terwijl het US$ 3000 kost voor mensen die uit andere delen van de wereld komen. In het oud Surpost gebouw aan het Kerkplein zal hiervoor een speciale unit worden gebruikt.Raoul Lith