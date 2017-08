Mensen kijken naar de ravage die de instorting van een bergwand van de Sugar Loaf berg heeft aangericht. (Foto's: Reuters)





Van bijna 400 mensen is bevestigd dat zij de ramp niet hebben overleefd. Maandagochtend heeft een modderlawine, gevolgd door overstromingen, dood en verderf gebracht in Freetown. Het Rode Kruis heeft gewaarschuwd dat het een race tegen tijd is om overlevenden te vinden. Voor vandaag is er een massagraf voor de slachtoffers gepland, om zo ruimte vrij te maken in het centraal mortuarium van de stad.Presidentiële woordvoerder Abdulai Baraytay heeft BBC verteld dat er nog steeds lichamen uit de modder en het puin worden getrokken. "De hele gemeenschap is nu in de rouw. Geliefden worden nog steeds vermist, ruim 600 mensen," zei hij.De Verenigde Naties (VN) heeft haar teams in Sierra Leone gemobiliseerd om te helpen bij de zoek- en reddingsoperaties. "Er worden voorbereidingen getroffen om een eventuele uitbraak van door water gedragen ziektes, zoals cholera, tyfus en diarree, te voorkomen,” kondigt de woordvoerder van de VN, Stephane Dujarric aan.Huizen van de gemeenschap op de heuveltop van Regent zijn meegesleurd nadat een deel van de Sugar Loaf-berg maandagochtend vroeg na de zware regen instortte. Veel slachtoffers sliepen nog toen de ramp plaatsvond.President Koroma vocht tegen zijn tranen toen hij op maandag naar Regent reisde. Hij zei dat de verwoesting “ons overweldigde”. Hij heeft de mensen aangemoedigd om weg te blijven van de getroffen gebieden. "Hele gemeenschappen zijn uitgewist. We hebben nu dringend steun nodig," zei hij.Overstromingen zijn niet ongebruikelijk in Sierra Leone. Mensen wonen er in onveilige woningen in voorlopige nederzettingen die bij zware regen kunnen worden weggespoeld. De regen raakt vaak gebieden in en rond Freetown, een overvolle kuststad van meer dan één miljoen mensen.