Het naambord van de Tamarinde Family Room is bij de opening onthuld. (Foto: SVZ)





Ouders van opgenomen kinderen kunnen gedurende de dag in de family room verblijven, zodat zij dichtbij hun kroost kunnen zijn, vertelt sociaal pedagoog Mara Chin A Tam–Gajapersad. Zij is de initiatiefnemer van dit project, dat zij al lang wilde uitvoeren. Maar door de krappe financiële ruimte van het ziekenhuis konden de middelen niet worden vrijgemaakt voor dit project. Na de donatie van Stichting Tamarinde in Nederland van ruim 6.300 euro in juni konden de verbouwings- en inrichtingsactiviteiten aanvangen. Met behulp van de eigen technische dienst van het ziekenhuis is het werk voortvarend binnen twee maanden afgerond.Algemeen directeur Manodj Hindori is Stichting Tamarinde, met name de voorzitter, professor Remy Hirasing, erkentelijk voor de verleende steun aan het St. Vincentius Ziekenhuis. Hij memoreerde dat juist in deze moeilijke tijd voor ziekenhuizen het extra welkom is als bereidwillige organisaties bijdragen om de zorgverlening aan patiënten te ondersteunen. Hij is vol lof over de inzet van het eigen personeel, waardoor het maximale uit de donormiddelen konden worden behaald. Hij bedankte ook Arian Chin A Tam, beter bekend als DJ Cat, die geheel belangeloos zijn artistieke bijdrage heeft geleverd aan dit project.Kinderarts Nanja Braafheid benadrukte dat veel ouders nog steeds bezorgd zijn om hun kind achter te laten in een ziekenhuis. Met de ingebruikname van de Family Room kunnen de ouders zo lang mogelijk bij hun kind verblijven. Dit is van groot belang voor het genezingsproces van jonge patiënten in het ziekenhuis. Zij hoopt dat de ouders ruimschoots gebruik zullen maken van de nieuwe faciliteit op de kinderafdeling.Namens Stichting Tamarinde gaf Rajen Pahladsing aan dat het van groot belang is dat de organisatie die donorgelden ontvangt, ook transparant met de middelen omgaat en verantwoording aflegt over de bestedingen daarvan. Hij heeft zich extra moeten inzetten om de sponsoring aan het St. Vincentius Ziekenhuis alsnog voor elkaar te krijgen, omdat de donormiddelen beperkt zijn. Daarom is hij blij dat hij bij de opening kon zijn, zodat hij kan beamen dat de gelden nuttig zijn besteed.In het verlengde van de family room heeft het ziekenhuis tegelijkertijd ook een borstvoedingskamer geopend. In deze ruimte kunnen jonge moeders in een aangename omgeving borstvoeding geven aan hun pasgeboren baby die is opgenomen op de zuigelingenafdeling. Hiermee wil het ziekenhuis zich verder committeren aan het promoten van borstvoeding en aan het uiteindelijk behalen van het babyvriendelijk ziekenhuis certificaat, deelt Hindori mee.