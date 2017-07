De verklaring luidt:"Naar aanleiding van informatie van de inlichtingen diensten en getuigen verklaringen, zijn op zondag 23 juli 2017, arrestaties verricht op verschillende adressen in Paramaribo. Zoals de informatie luidt, zouden deze verdachten activiteiten ontplooien, die in strijd zijn met handelingen die zijn opgesomd in het Wetboek van Strafrecht, met betrekking tot terrorisme. Onder deze verdachten, zijn er tenminste twee personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten.Voorts is het voor de duidelijkheid juist te vermelden dat de acties ondernomen in Suriname niet zijn ingegeven op basis van verkregen informatie van enige buitenlandse dienst of land. Tot nu toe zijn ook uit feiten en omstandigheden en onderzoek vooralsnog niet gebleken dat de verdachten een gevaar zouden zijn geweest voor een missie of ambassade hier te lande gevestigd.Het Ministerie van Justitie en Politie doet daarom een beroep op iedere rechtgeaarde Surinamer om de daarvoor verantwoordelijke diensten de tijd en de ruimte te geven om hun werk in alle rust te doen en alle speculaties achterwege te laten die zouden kunnen zorgen voor onnodige onrust in onze samenleving.Door het Ministerie van Juspol zal te zijner tijd meer informatie worden verstrekt."