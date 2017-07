NPS-voorzitter Gregory Rusland.





Onderwijs is een recht en dient continu te worden aangescherpt en vernieuwd. De NPS vindt dat er goed beleid op moet worden gemaakt. Om ruimer inzicht te krijgen in wat zich afspeelt op onderwijsgebied, houdt de partij op donderdag in Grun Dyari een lezing en discussieavond. De lezing met als thema, wordt verzorgd door ex-minister en onderwijsdeskundige Marie Levens.Rusland heeft onlangs in De Nationale Assemblee gevraagd dat minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aangeeft wat zijn plannen zijn om het onderwijs te verbeteren en hoe die zullen plaatsvinden. De bewindsman moet nog antwoorden op diverse vragen die gesteld zijn over het onderwijs.Gezien de slechte eindexamen resultaten die op zowel VOJ als VOS-niveau worden geboekt, is het volgens Rusland van belang dat er een veel duidelijker onderwijsplan wordt samengesteld dan wat vermeld wordt in het Ontwikkelingsplan. Het huidige onderwijssysteem is verouderd en levert niet voldoende resultaten op. Studenten die worden afgeleverd voldoen niet aan de vereisten van het veld, zegt Rusland.